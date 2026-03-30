توقعات بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة غدًا

تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة -بمشيئة الله- على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026م.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.