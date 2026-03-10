توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض

تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار -بمشيئة الله- متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، يومي الأربعاء والخميس ( 11-12 / 03 / 2026م).

وبيّن المركز أن الحالة تشمل: الرياض العاصمة، والدلم، والمزاحمية، وضرما، ومرات، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، والدرعية، ورماح، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والرين، وحوطة بني تميم، والحريق، والخرج.

ويهيب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.