قوة دفاع البحرين: اعتراض صاروخ باليستي إيراني اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة 5 أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر 96 مليون قاصد لـ الحرمين الشريفين خلال عشرين يومًا من شهر رمضان الخارجية القطرية: هجمات إيران استهدفت منشآت للغاز المسال جمعية “عيوني” تحصد جائزة إحسان للجمعيات الخيرية الرائدة انخفاض أسعار النفط 13% توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة
تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار -بمشيئة الله- متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، يومي الأربعاء والخميس ( 11-12 / 03 / 2026م).
وبيّن المركز أن الحالة تشمل: الرياض العاصمة، والدلم، والمزاحمية، وضرما، ومرات، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، والدرعية، ورماح، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والرين، وحوطة بني تميم، والحريق، والخرج.
ويهيب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.