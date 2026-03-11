Icon

سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة Icon سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم Icon إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز Icon طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال Icon المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة Icon سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي Icon تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية Icon أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة Icon ارتفاع أسعار الذهب اليوم

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية وبَرَد ورياح في 10 مناطق

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية وبَرَد ورياح في 10 مناطق
المواطن - فريق التحرير

وقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي جازان ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الطقس اليوم

وأشار التقرير، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

