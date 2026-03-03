توقعات طقس السعودية اليوم: أمطار رعدية على 6 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس السعودية اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والمدينة المنورة كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى 60كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.