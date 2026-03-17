توقع هطول أمطار على منطقة الرياض

تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار -بمشيئة الله- تصل إلى غزيرة، تبدأ يوم غدٍ الأربعاء وتستمر حتى الاثنين القادم على منطقة الرياض.
وتشمل الرياض العاصمة، والدلم، والمزاحمية، وضرما، ومرات، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، والدرعية، ورماح، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والرين، وحوطة بني تميم، والحريق، والخرج
ويهيب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.