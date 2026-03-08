توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتًا بعد ضربات أمريكية على مواقع نفطية

توقفَ توزيع الوقود في طهران “مؤقتًا” بحسب ما أعلن مسؤول إيراني الأحد بعد غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مخازن نفطية في العاصمة ومحيطها.

توقف توزيع الوقود في طهران

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان قوله إنه “بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود، توقف التوزيع مؤقتًا”، مضيفًا أن “العمل جارٍ على حل المشكلة”.

كما أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية، فرض قيود مؤقتة على سقف التزود بالوقود في بعض المناطق المتضررة من الهجوم.