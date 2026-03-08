Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتًا بعد ضربات أمريكية على مواقع نفطية

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتًا بعد ضربات أمريكية على مواقع نفطية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقفَ توزيع الوقود في طهران “مؤقتًا” بحسب ما أعلن مسؤول إيراني الأحد بعد غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مخازن نفطية في العاصمة ومحيطها.

توقف توزيع الوقود في طهران

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان قوله إنه “بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود، توقف التوزيع مؤقتًا”، مضيفًا أن “العمل جارٍ على حل المشكلة”.

قد يهمّك أيضاً
ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية لإيران

ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية لإيران

كما أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية، فرض قيود مؤقتة على سقف التزود بالوقود في بعض المناطق المتضررة من الهجوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيان خليجي وأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على دول المجلس ويطالب بوقفها فورًا
العالم

بيان خليجي وأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على...

العالم
ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر لبنان للحرب
العالم

ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر...

العالم
قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة
العالم

قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول...

العالم
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
العالم

الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف...

العالم
ترامب: إيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا خلال أسبوعين.. والمعركة تتقدم بشكل مذهل
العالم

ترامب: إيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا خلال...

العالم
البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران
العالم

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى...

العالم
الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم
العالم

الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية...

العالم
البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
العالم

البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة...

العالم