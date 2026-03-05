توقّف ارتفاع الدولار يرفع العملات الأخرى

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
توقّف الدولار عن الارتفاع اليوم، مما وفّر متنفسًا لليورو. وتراجع الدولار بصورة أكبر عن أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجّله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووصل إلى 98.78 مقابل سلة من العملات.
في غضون ذلك، سجّل اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.1636 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر الثلاثاء. بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3366 دولار.
ووجد الين متنفسًا هو الآخر على خلفية ضعف الدولار، وارتفع 0.2% إلى 156.78 مقابل الدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.7085 دولار بعد ارتفاعه 0.57% في الجلسة السابقة، ولم يتغير الدولار النيوزيلندي كثيرًا عند 0.5942 دولار.
وارتفع اليوان الصيني خارج البر الرئيسي 0.12% إلى 6.8860 مقابل الدولار، قبل فتح السوق المحلية.