Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

توقّف ارتفاع الدولار يرفع العملات الأخرى

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
توقّف ارتفاع الدولار يرفع العملات الأخرى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّف ‌الدولار عن الارتفاع اليوم، مما وفّر ⁠متنفسًا لليورو. وتراجع الدولار بصورة أكبر عن أعلى مستوى له ‌في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجّله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووصل إلى 98.78 مقابل سلة من العملات.

في غضون ذلك، سجّل اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.1636 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ​ثلاثة أشهر الثلاثاء. بينما استقر الجنيه الإسترليني ⁠عند 1.3366 دولار.
ووجد الين متنفسًا هو الآخر على خلفية ضعف الدولار، ⁠وارتفع 0.2% إلى 156.78 مقابل الدولار.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض الدولار عن أعلى مستوى له منذ عدة أشهر

انخفاض الدولار عن أعلى مستوى له منذ عدة أشهر

ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم

ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم

وارتفع الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.7085 دولار بعد ارتفاعه 0.57% في الجلسة السابقة، ولم يتغير الدولار النيوزيلندي كثيرًا عند 0.5942 ‌دولار.

وارتفع اليوان الصيني خارج البر الرئيسي 0.12% إلى 6.8860 مقابل ​الدولار، قبل فتح السوق المحلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض الدولار عن أعلى مستوى له منذ عدة أشهر
السوق

انخفاض الدولار عن أعلى مستوى له منذ...

السوق
ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم
السوق

ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم

السوق