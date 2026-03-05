توقّف ارتفاع الدولار يرفع العملات الأخرى

توقّف ‌الدولار عن الارتفاع اليوم، مما وفّر ⁠متنفسًا لليورو. وتراجع الدولار بصورة أكبر عن أعلى مستوى له ‌في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجّله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووصل إلى 98.78 مقابل سلة من العملات.

في غضون ذلك، سجّل اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.1636 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ​ثلاثة أشهر الثلاثاء. بينما استقر الجنيه الإسترليني ⁠عند 1.3366 دولار.

ووجد الين متنفسًا هو الآخر على خلفية ضعف الدولار، ⁠وارتفع 0.2% إلى 156.78 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.7085 دولار بعد ارتفاعه 0.57% في الجلسة السابقة، ولم يتغير الدولار النيوزيلندي كثيرًا عند 0.5942 ‌دولار.

وارتفع اليوان الصيني خارج البر الرئيسي 0.12% إلى 6.8860 مقابل ​الدولار، قبل فتح السوق المحلية.