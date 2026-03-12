Icon

السعودية

“توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
“توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني
المواطن - فريق التحرير

توجه تطبيق “توكلنا” بالاعتذار لمستخدميه، إثر خلل تقني مفاجئ تسبب في وصول رسائل تحذيرية وإنذارات لعدد من المواطنين والمقيمين خارج النطاق الجغرافي المستهدف، مساء اليوم الخميس.

خلل فني وتقني

وأوضح التطبيق في بيان له أن الرسالة التحذيرية التي ظهرت على هواتف شريحة واسعة من المستخدمين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، لم تكن موجهة لهم.

وأضاف أن نظام الإشعارات تعرض لخطأ فني أدى إلى اتساع دائرة الإرسال لتشمل مناطق غير معنية بالإنذار الأساسي، مما استدعى التدخل السريع لتوضيح الموقف ورفع اللبس.

وأكدت إدارة “توكلنا” حرصها الدائم على دقة وموثوقية التنبيهات الصادرة عبر منصاتها، معربة عن أسفها الشديد واعتذارها المباشر عن أي إرباك قد سببه هذا الخلل للمستخدمين.

يهمك تعرف