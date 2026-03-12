وظائف شاغرة في مطارات الدمام وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري
توجه تطبيق “توكلنا” بالاعتذار لمستخدميه، إثر خلل تقني مفاجئ تسبب في وصول رسائل تحذيرية وإنذارات لعدد من المواطنين والمقيمين خارج النطاق الجغرافي المستهدف، مساء اليوم الخميس.
وأوضح التطبيق في بيان له أن الرسالة التحذيرية التي ظهرت على هواتف شريحة واسعة من المستخدمين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، لم تكن موجهة لهم.
وأضاف أن نظام الإشعارات تعرض لخطأ فني أدى إلى اتساع دائرة الإرسال لتشمل مناطق غير معنية بالإنذار الأساسي، مما استدعى التدخل السريع لتوضيح الموقف ورفع اللبس.
وأكدت إدارة “توكلنا” حرصها الدائم على دقة وموثوقية التنبيهات الصادرة عبر منصاتها، معربة عن أسفها الشديد واعتذارها المباشر عن أي إرباك قد سببه هذا الخلل للمستخدمين.