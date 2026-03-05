جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم المهني عن بُعد

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة اليوم عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المهني بنظام التعليم عن بُعد، ضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في تنمية الكفاءات الوطنية.

وأوضحت الجامعة أن البرامج تشمل دبلوم الإدارة التنفيذية، ودبلوم إدارة المشاريع، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم المحاسبة والإدارة المالية، ودبلوم إدارة الأعمال، ودبلوم الموارد البشرية، ودبلوم الأمن والسلامة، ودبلوم أمن المعلومات، إلى جانب برامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط المهني، وذلك بعدد من الساعات المعتمدة وفق المسارات المتاحة.

وأشارت إلى أن البرامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتُقدم وفق منظومة تعليمية متكاملة تتيح للدارسين مرونة في التعلم، وتعزز من اكتساب المهارات التطبيقية والمعرفية في مختلف التخصصات.

وبيّنت الجامعة أن فترة التسجيل بدأت اليوم، وتستمر حتى 03 مايو 2026م، داعية الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية.

ولمزيد من المعلومات وآلية التسجيل، دعت الجامعة إلى زيارة حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على التفاصيل كافة.