Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم المهني عن بُعد

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم المهني عن بُعد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة اليوم عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المهني بنظام التعليم عن بُعد، ضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في تنمية الكفاءات الوطنية.
وأوضحت الجامعة أن البرامج تشمل دبلوم الإدارة التنفيذية، ودبلوم إدارة المشاريع، ودبلوم الإدارة المكتبية، ودبلوم المحاسبة والإدارة المالية، ودبلوم إدارة الأعمال، ودبلوم الموارد البشرية، ودبلوم الأمن والسلامة، ودبلوم أمن المعلومات، إلى جانب برامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط المهني، وذلك بعدد من الساعات المعتمدة وفق المسارات المتاحة.
وأشارت إلى أن البرامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتُقدم وفق منظومة تعليمية متكاملة تتيح للدارسين مرونة في التعلم، وتعزز من اكتساب المهارات التطبيقية والمعرفية في مختلف التخصصات.
وبيّنت الجامعة أن فترة التسجيل بدأت اليوم، وتستمر حتى 03 مايو 2026م، داعية الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية.
ولمزيد من المعلومات وآلية التسجيل، دعت الجامعة إلى زيارة حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على التفاصيل كافة.

قد يهمّك أيضاً
بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن

بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن

جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية

جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد