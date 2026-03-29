مطالبة إيران بتقديم تعويض كامل وفعال وفوري لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
المواطن - واس

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ترأس معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وصدر عن المجلس إعلان بشأن “الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية” جدد إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية الشقيقة، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، كما شدد على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن تأييده لكافة الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة، وحث إيران على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مدينًا الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالبًا بتقديم إيران تعويضًا كاملًا وفعالًا وفوريًا لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر، رافضًا استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية، كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح غير الشرعي.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي, ومدير إدارة الجامعة العربية عماد إلياس.

