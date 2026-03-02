Icon

للفصل الدراسي الأول لعام 1448هـ

جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٧ مساءً
جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة البحث العلمي، فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا (درجة الماجستير) للبرامج المجانية والمدفوعة، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ.

وأوضحت الجامعة أن فترة استقبال طلبات القبول تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 مارس 2026م، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وبيّنت أن البرامج المطروحة تشمل عددًا من التخصصات العلمية والنظرية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في دعم مسيرة البحث العلمي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، بما يتواءم مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.

وأكَّدت عمادة البحث العلمي أن التقديم متاح إلكترونيًا، داعية الراغبين في الالتحاق إلى الاطّلاع على دليل القبول وكافة الشروط العامة والخاصة لكل برنامج من خلال الموقع الرسمي للجامعة والتأكد من استيفاء متطلبات القبول قبل إتمام عملية التقديم.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر إلى تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بيئة البحث والابتكار وتمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية وفق معايير أكاديمية معتمدة وجودة تعليمية عالية.

