جامعة طيبة تستحدث 9 برامج أكاديمية جديدة للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ

أعلنت جامعة طيبة استحداث (9) برامج أكاديمية جديدة للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المستحدثة تشمل مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، حيث صُممت وفق أحدث المعايير الأكاديمية وبما يواكب التطورات العلمية والتقنية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات متنوعة.

وتضمنت برامج الماجستير الجديدة تخصصات نوعية، من أبرزها: تمريض الرعاية الحرجة، وعلوم المختبرات السريرية، وعلوم الأشعة التشخيصية، إضافة إلى الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، وتحليل البيانات الضخمة، والعلوم في الهندسة الكهربائية، وإنترنت الأشياء والروبوتات وأنظمة التحكم.

وشملت برامج الدبلوم العالي تخصصي رسم المصحف وضبطه، والترجمة بلغة الإشارة السعودية، بما يعكس اهتمام الجامعة بتوسيع مجالات المعرفة وخدمة مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج الدراسات العليا، ورفع جودة مخرجات التعليم، وتعزيز التنافسية الأكاديمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام.