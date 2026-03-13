Icon

جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت ساحات المسجد الحرام خلال شهر رمضان جهودًا أمنية مكثفة من قبل الأفواج الأمنية، التي باشرت مهامها لضمان انسيابية حركة المصلين والحفاظ على سلامتهم.

ووثقت لقطات جهود الأفواج الأمنية في تقديم الدعم المباشر للمعتمرين والزوار، بما يضمن تجربة آمنة ومريحة في أجواء روحانية مهيبة.

وأسهمت الجهود المبذولة في تعزيز الانسيابية والهدوء داخل ساحات المسجد الحرام خلال الشهر الكريم.

