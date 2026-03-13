جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام

شهدت ساحات المسجد الحرام خلال شهر رمضان جهودًا أمنية مكثفة من قبل الأفواج الأمنية، التي باشرت مهامها لضمان انسيابية حركة المصلين والحفاظ على سلامتهم.

ووثقت لقطات جهود الأفواج الأمنية في تقديم الدعم المباشر للمعتمرين والزوار، بما يضمن تجربة آمنة ومريحة في أجواء روحانية مهيبة.

وأسهمت الجهود المبذولة في تعزيز الانسيابية والهدوء داخل ساحات المسجد الحرام خلال الشهر الكريم.