Icon

وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان Icon الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان Icon ترامب: الحرب ضد إيران مستمرة وتبقى لدى طهران 20% من قدراتها العسكرية Icon خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها Icon هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية أكثر من (1650) جامعًا ومسجدًا مساندًا في مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية إلى جانب عدد من المصليات بالفنادق القريبة من المسجد الحرام مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان؛ للتوسعة على المصلين في صلاتي التراويح والقيام، ضمن جهود الوزارة لتخفيف الكثافة داخل المسجد الحرام.

‏ودعت الوزارة جميع المصلين وضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار إلى أداء الصلاة في الجوامع والمساجد والمصليات المهيأة؛ تخفيفًا للزحام في المسجد الحرام، مشيرة إلى أن مضاعفة الأجر داخل حدود الحرم لا تقتصر على الصلاة بالمسجد الحرام فقط؛ فمساجد وجوامع مكة كلها داخل نطاق الحرم.

قد يهمّك أيضاً
البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر...

المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان

المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية
السعودية

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من...

السعودية