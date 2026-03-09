جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية أكثر من (1650) جامعًا ومسجدًا مساندًا في مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية إلى جانب عدد من المصليات بالفنادق القريبة من المسجد الحرام مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان؛ للتوسعة على المصلين في صلاتي التراويح والقيام، ضمن جهود الوزارة لتخفيف الكثافة داخل المسجد الحرام.

‏ودعت الوزارة جميع المصلين وضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار إلى أداء الصلاة في الجوامع والمساجد والمصليات المهيأة؛ تخفيفًا للزحام في المسجد الحرام، مشيرة إلى أن مضاعفة الأجر داخل حدود الحرم لا تقتصر على الصلاة بالمسجد الحرام فقط؛ فمساجد وجوامع مكة كلها داخل نطاق الحرم.