جمعية إشراق تحصل على حقوق الملكية الفكرية لأكاديمية إشراق للتدريب العلمي والصحي

في خطوة تعكس توجهها نحو التمكين المؤسسي وتعزيز جودة مخرجاتها التدريبية، حصلت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه “إشراق” على حقوق الملكية الفكرية لأكاديمية إشراق للتدريب العلمي والصحي، وذلك من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن فئة الرعاية الصحية، وفق تصنيف نيس المعتمد.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الجمعية بتطوير منظومة تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين والمهتمين في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، إضافة إلى تقديم برامج علمية وصحية مبنية على أسس معرفية حديثة، تستهدف المختصين والأسر والمجتمع بشكل عام.

وأوضح القائمون على الجمعية أن تسجيل الأكاديمية كملكية فكرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تنظيم وتوسيع نطاق البرامج التدريبية، وضمان حقوق المحتوى العلمي المقدم، بما يعزز من موثوقية المبادرات ويواكب مستهدفات القطاع غير الربحي في المملكة.

كما يعكس هذا الاعتماد حرص إشراق على الاستثمار في المعرفة، وتحويل خبراتها التراكمية إلى منتجات تدريبية معتمدة، تسهم في تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتدعم جهود التوعية والتأهيل في مجال الاضطرابات النمائية.

وتواصل الجمعية من خلال أكاديمية إشراق للتدريب العلمي والصحي العمل على تصميم وتنفيذ برامج نوعية، تسهم في بناء قدرات المختصين، وتعزيز الوعي المجتمعي، في إطار رؤيتها الرامية إلى تمكين الأفراد وتحقيق أثر مستدام.