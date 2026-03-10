جمعية “عيوني” تحصد جائزة إحسان للجمعيات الخيرية الرائدة

نالت جمعية “عيوني” الصحية جائزة إحسان للجمعيات الخيرية الرائدة في نسختها الثالثة في المجال الصحي؛ تقديرًا لتميزها في تنفيذ المشاريع الصحية المدعومة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود الجمعية في تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية في مجال صحة العيون، شملت تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب برامج الفحص المبكر والتوعية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وإعادة الأمل للمرضى من الفئات الأشد حاجة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري, أن حصول “عيوني” على جائزة إحسان يمثل دافعًا لمواصلة تطوير المبادرات الصحية النوعية في مجال صحة العيون، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى المحتاجين، بما يسهم في تحقيق أثر صحي وإنساني مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.