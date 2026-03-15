لقطات من صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان

أدى المصلون في المسجد الحرام صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، تحريًا لليلة القدر، في أجواء إيمانية غامرة سادتها السكينة والطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, ووثّقت عدسة “واس” تدفق المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام وساحاته منذ ساعات الصباح الأولى، إذ امتلأت الأروقة والأدوار والأسطح والساحات والبدروم والتوسعة السعودية الثالثة بقاصدي بيت الله الحرام، في مشهد إيماني مهيب يعكس عظمة المكان وقدسية الزمان، وسط أجواء من الأمن والطمأنينة بفضل ما وفرته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام براحة ضيوف الرحمن.

وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مختلف طوابق المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين، مع تنظيم حركة الطائفين بما يضمن انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، وكثفت أعمال النظافة، وتابعت جاهزية مكبرات الصوت ومراوح التهوية وأنظمة التكييف.

كما وفرت الهيئة خدمات العربات الكهربائية واليدوية وعربات القولف لخدمة المعتمرين، مع إتاحتها عبر تطبيق “تنقل”، وتشغيلها وفق خطط تنظيمية يشرف عليها مختصون، إضافة إلى تنظيم مهام دافعي العربات، وتوزيع المراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى المصليات المخصصة لهم، وتنظيم حركة الدخول والخروج.

شاشات إلكترونية متعددة اللغات

وتعمل شاشات إلكترونية متعددة اللغات على تقديم الإرشادات المكانية لقاصدي المسجد الحرام، إلى جانب مساندة الجهات المعنية في توجيه المصلين وتحويلهم إلى المصليات البديلة عند امتلاء المواقع المخصصة للصلاة، مع تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بأعمال التطهير داخل المسجد الحرام. وضاعفت الهيئة جهودها في تنظيم الساحات والممرات وتوجيه المصلين عبر فرق عمل مؤهلة تعمل على مدار الساعة؛ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء العبادات.

ويشرف المختصون على الأعمال الميدانية الخاصة بنظافة المسجد الحرام وغسله بشكل متكرر يوميًا، إضافة إلى تهيئة المداخل والممرات وتنظيم حركة الدخول عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع غرف العمليات لتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف.

وتتواصل أعمال متابعة جاهزية وسائل السلامة وأنظمة الإطفاء وأجهزة الإنذار، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق المشاة واستعداد خطط الطوارئ لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

وجهزت الهيئة منظومة متكاملة من السلالم الكهربائية والمصاعد والأنظمة الصوتية الحديثة، إلى جانب تشغيل منظومة تبريد متطورة تسهم في تهيئة الأجواء الملائمة داخل المسجد الحرام, وتشمل الخدمات المقدمة كذلك خدمة حفظ الأمتعة مجانًا، وتخصيص مصليات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مركز لرعاية الأطفال يعمل على مدار الساعة لخدمة القاصدين.

عربات مخصصة لخدمة التحلل

كما وفرت الهيئة عربات مخصصة لخدمة التحلل من النسك للرجال والنساء، مع تكثيف الرقابة لمنع دخول الأمتعة والأطعمة والممنوعات إلى داخل المسجد الحرام، بما يسهم في المحافظة على نظافته وتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في أجواء من الراحة والطمأنينة، إضافة إلى توفير حافظات مياه زمزم في مختلف أرجاء المسجد الحرام لتلبية احتياجات المعتمرين والمصلين.

من جانبها كثّفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها الصحية عبر المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لقاصدي بيت الله الحرام، فيما واصلت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ أعمال النظافة العامة وجمع النفايات ومكافحة الحشرات على مدار الساعة، دعمًا لبيئة صحية وآمنة لزوار المسجد الحرام.