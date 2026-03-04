جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي

يشارك منسوبو الفرق الكشفية والتطوعية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، في تقديم خدمات تطوعية إرشادية وتنظيمية لخدمة المصلين بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان.

ويساند 150 كشافًا و100 فتاة كشفية، إضافة إلى الفرق التطوعية من منسوبي الإدارة، البالغ عددهم 360 متطوعًا ومتطوعة، الجهود والخطط التشغيلية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة لخدمة المصلين والزائرين في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي، والطرق المؤدية إليه، وتشمل إرشاد التائهين، ونقل كبار السن بالعربات، وتنظيم حركة المشاة، وإدارة الحشود ومساندة رجال المرور؛ بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة، وتعزيز سلامة الزوار والمصلين، والإسهام في إفطار الصائمين.

وتمتد الجهود التطوعية التي تقدمها فرق الكشافة إلى مسجد قباء، ومسجد الميقات، ومسجد القبلتين، وعددٍ من المعالم التاريخية بالمدينة المنورة؛ لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن في صورة مشرّفة تجسّد قيم العطاء، وروح المسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسهم في تقديم تجربة ميسّرة وآمنة لزوار طيبة الطيبة خلال شهر رمضان.