الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض | الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة | عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني | أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت | استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% | العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا | الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية | ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز | ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف | تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

حائل تحتفي بعيد الفطر بعادات متوارثة تعكس روح التلاحم والفرح

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٣ مساءً
المواطن - واس

تجسّد أيام عيد الفطر في منطقة حائل مظاهر الفرح والبهجة التي تبدأ منذ ليلة العيد، حيث تحرص العائلات على إحياء عاداتها الاجتماعية الأصيلة، إذ تجتمع النساء والأطفال في أحد المنازل لتناول الحلويات والأكلات الشعبية، التي تُعرف بـ”خَشْرَة العيد”، إيذانًا ببدء احتفالات العيد.

ومع بزوغ فجر يوم العيد، تنشغل ربات البيوت بإعداد مائدة العيد التي تُعد من أبرز تقاليد المنطقة، وتتنوع أطباقها بين الأكلات الشعبية الشهيرة، وتُحضَّر بنكهات مميزة تعكس مهارتهن وحرصهن على تقديم أشهى الأطباق بهذه المناسبة.

وفي مشهد يعكس روح الألفة، تشهد شوارع الأحياء والساحات القريبة من المساجد تجمعاتٍ للأهالي بعد أداء صلاة العيد، حيث يتبادل المواطنون والمقيمون التهاني وسط أجواء تسودها المحبة والتآخي، وتُقدَّم خلالها القهوة السعودية والشاي والتمر ومختلف أنواع الحلويات التي أُعدّت مسبقًا لهذه المناسبة.

وتتواصل مظاهر الاحتفاء بإخراج وجبات العيد إلى مواقع تجمع أهالي الحي، حيث يتشارك الجميع في تناول الإفطار، في صورة اجتماعية تعبّر عن الكرم والتكاتف، ويشاركهم الفرحة عابرو السبيل، في تقليد يعزز روح المشاركة بين أفراد المجتمع.

كما تجتمع نساء الحي في أحد المنازل لتبادل التهاني وتناول وجبة العيد، في حين يحرص الأهالي بعد ذلك على زيارة الأقارب وكبار السن، تأكيدًا على صلة الرحم وتعزيز الروابط الأسرية.

