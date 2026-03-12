Icon

حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات
المواطن - فريق التحرير

أعلنت حكومة دبي اليوم الخميس، وقوع حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة في منطقة البدع دون إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

