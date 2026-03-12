#يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الخامسة استهداف مطار الكويت بعدة طائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات مسجد الجمعة.. موضع أول صلاة جمعة في المدينة المنورة خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
أعلنت حكومة دبي اليوم الخميس، وقوع حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة في منطقة البدع دون إصابات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأكدت الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.