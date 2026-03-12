حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات

أعلنت حكومة دبي اليوم الخميس، وقوع حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة في منطقة البدع دون إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.