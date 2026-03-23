حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٤ مساءً
المواطن - واس

اكتست شوارع ومرتفعات مدينة الباحة اليوم بحبات البَرَد، في مشهد نادر أضفى طابعًا شتويًا لافتًا، تزامن مع هطول أمطار غزيرة شملت عددًا من الأحياء والطرق الرئيسة.

وأسهمت حبات البَرَد في تشكيل لوحات طبيعية جذبت الأهالي والزوار إلى المواقع المفتوحة والمرتفعات، حيث مارسوا أنشطة ترفيهية عفوية، في مشاهد عكست حضور البهجة والتفاعل المجتمعي مع الظواهر الجوية، فيما فضّل آخرون متابعة الأجواء من المقاهي والمواقع المطلة، مستمتعين بانخفاض درجات الحرارة وصفاء الأجواء.

قد يهمّك أيضاً
أجواء ربيعية ماطرة تُنعش الباحة وتُعزّز حضورها كوجهة سياحية

أجواء ربيعية ماطرة تُنعش الباحة وتُعزّز حضورها كوجهة سياحية

236 محطة ترصد هطول الأمطار بجميع المناطق والباحة الأعلى كمية بـ77,8 ملم

236 محطة ترصد هطول الأمطار بجميع المناطق والباحة الأعلى كمية بـ77,8 ملم

وامتدت آثار الحالة المطرية إلى المرتفعات والمناطق المفتوحة، حيث غطّى البَرَد مساحات واسعة من الأراضي، واختلطت حباته بمياه الأمطار الجارية، ما أسهم في إبراز التشكيلات الطبيعية والتضاريس الجبلية التي تتميز بها المنطقة.

وتواصل الجهات المعنية أعمالها الميدانية لمتابعة الحالة المطرية، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية وسلامة الطرق، داعيةً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه.
من جهة أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار تصل إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الجمعة القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة.

إقرأ المزيد

236 محطة ترصد هطول الأمطار بجميع المناطق والباحة الأعلى كمية بـ77,8 ملم
السعودية

236 محطة ترصد هطول الأمطار بجميع المناطق...

السعودية
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
السعودية

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

السعودية
تجارة الباحة تكثّف رقابتها على الأسواق قبيل عيد الفطر بـ 321 جولة
السعودية

تجارة الباحة تكثّف رقابتها على الأسواق قبيل...

السعودية
30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في الباحة
السعودية

30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في...

السعودية
الأمطار تُنعش أجواء الباحة وتُعزز جاذبية المواقع السياحية في العيد
السعودية

الأمطار تُنعش أجواء الباحة وتُعزز جاذبية المواقع...

السعودية
أجواء ربيعية ماطرة تُنعش الباحة وتُعزّز حضورها كوجهة سياحية
السعودية

أجواء ربيعية ماطرة تُنعش الباحة وتُعزّز حضورها...

السعودية
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة
السعودية

أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة

السعودية