حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر

تشهد المراكز التجارية والأسواق التقليدية في منطقة القصيم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان حركًا متزايدًا للمتسوقين الراغبين في شراء مستلزمات عيد الفطر.

وتنوعت المعروضات في المحال التجارية بين ملابس رجالية ونسائية وملابس الأطفال، إلى جانب العطور والبخور ودهن العود والهدايا والإكسسوارات، إضافة إلى الحلويات ومستلزمات الضيافة التي تُحضَّر عادة على موائد العيد.

ويحرص كثير من المتسوقين على زيارة الأسواق الشعبية التي توفر منتجات محلية وسلعًا تقليدية تلقى إقبالًا خلال هذه المناسبة، في وقت تمتد فيه ساعات العمل في عدد من المراكز التجارية لتلبية الطلب المتزايد مع اقتراب العيد.

ويأتي الإقبال المتزايد على أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر، حيث يحرص الأهالي على شراء مستلزمات العيد وتجهيز متطلبات الاحتفال بهذه المناسبة.