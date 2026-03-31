حرب إيران.. الصين: مستعدون لبذل جهود بناءة لإحلال السلام

وسط استمرار الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل منذ 28 فبراير الماضي، حثت الصين، اليوم الثلاثاء، الأطراف المتحاربة على وقف العمليات العسكرية فوراً، مؤكدة أنها مستعدة لمواصلة تهدئة الوضع وبذل جهود بناءة لإحلال السلام.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي إن بكين تدعو جميع الأطراف إلى التزام الهدوء والتحلي بضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر، وفق رويترز.
فيما أضاف أن الصين تعارض بشدة أي هجوم مسلح على المنشآت النووية.
إلى ذلك أردف المتحدث أن وزير الخارجية الصيني ونظيره الباكستاني سيناقشان الوضع في إيران خلال زيارة الأخير إلى البلاد اليوم.
وأوضح أن البلدين يتبنيان مواقف متشابهة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
يذكر أنه منذ 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات عنيفة على العاصمة طهران، أدت إلى مقتل كبار قادتها على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي.
فيما رد الحرس الثوري الإيراني بعملية مضادة واسعة النطاق، مطلقاً مئات الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل فضلاً عن دول خليجية، بالإضافة إلى الأردن والعراق، زاعماً ضرب قواعد ومصالح أميركية.