حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منفذ جديدة عرعر

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، عبر منفذ جديدة عرعر، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية.

وقدمت المديرية العامة لحرس الحدود بمشاركة المتطوعين، خدماتها اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم، وإرشادهم، وتوفير بيئة آمنة تحقق راحتهم وسلامتهم.