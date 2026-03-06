Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منفذ جديدة عرعر

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
حرس الحدود يستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منفذ جديدة عرعر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، عبر منفذ جديدة عرعر، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والتنظيمية.

وقدمت المديرية العامة لحرس الحدود بمشاركة المتطوعين، خدماتها اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم، وإرشادهم، وتوفير بيئة آمنة تحقق راحتهم وسلامتهم.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة

حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة
السعودية

حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر...

السعودية