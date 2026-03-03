مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
نفّذت المديرية العامة لحرس الحدود مبادرة تفطير الصائمين القادمين والمغادرين عبر منفذ الحديثة، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها المديرية لخدمة ضيوف الرحمن والمسافرين خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لتعزيز صور العمل التطوعي والأمني المتكامل لتقديم الخدمات، بمشاركة المتطوعين.