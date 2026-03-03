Icon

السعودية

حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٦ صباحاً
المواطن - واس

نفّذت المديرية العامة لحرس الحدود مبادرة تفطير الصائمين القادمين والمغادرين عبر منفذ الحديثة، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها المديرية لخدمة ضيوف الرحمن والمسافرين خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لتعزيز صور العمل التطوعي والأمني المتكامل لتقديم الخدمات، بمشاركة المتطوعين.

 

