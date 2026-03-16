حريق بحقل شاه النفطي في الإمارات بسبب طائرة مسيرة

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الإثنين، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، تتعامل مع حادثة حريق في حقل شاه، ناجم عن استهداف لطائرة مسيرة، دون وقوع أي إصابات حتى الآن.

وأكد مكتب أبوظبي الإعلامي أنه سيتم الموافاة بالمستجدات لاحقًا.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.