Icon

حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن Icon جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام Icon مسجد قرية الدويد.. شاهد تاريخي ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص Icon السعودية تدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني Icon الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر Icon واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات Icon ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم Icon منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٠ مساءً
حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة (26) من دوري روشن 25/26 جولة يوم العلم.

وتقام عند العاشرة من مساء اليوم ثلاث مواجهات حين يستضيف فريق الاتحاد نظيره الرياض ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره القادسية ويستضيف فريق الفيحاء نظيره الاتفاق.

قد يهمّك أيضاً
ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن

ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن

الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن

الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن
الرياضة

ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في...

الرياضة
الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن
الرياضة

الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري...

الرياضة
النصر يفوز على نيوم في اللحظات الأخيرة ويواصل صدارة الدوري
الرياضة

النصر يفوز على نيوم في اللحظات الأخيرة...

الرياضة
الفيحاء يتغلّب على مضيفه الأخدود بخماسية في دوري روشن
الرياضة

الفيحاء يتغلّب على مضيفه الأخدود بخماسية في...

الرياضة
الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري
الرياضة

الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج...

الرياضة