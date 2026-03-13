حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة (26) من دوري روشن 25/26 جولة يوم العلم.

وتقام عند العاشرة من مساء اليوم ثلاث مواجهات حين يستضيف فريق الاتحاد نظيره الرياض ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره القادسية ويستضيف فريق الفيحاء نظيره الاتفاق.