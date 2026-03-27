حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب

حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قضت هيئة محلفين في لوس أنجلوس، الأربعاء، بأن شركتي ميتا ويوتيوب تتحملان مسؤولية التسبب في أضرار نفسية لشابة نتيجة إدمانها استخدام تطبيقاتهما، بسبب خصائص تصميمية داخل المنصات.

ووصفت وسائل إعلام، من بينها نيويورك تايمز، الحكم بأنه سابقة قانونية بارزة، قد تمهّد لموجة جديدة من الدعاوى القضائية المرتبطة بتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

وقضت المحكمة بإلزام “ميتا” بدفع 4.2 مليون دولار كتعويضات تعويضية وعقابية، فيما ألزمت “يوتيوب” بدفع 1.8 مليون دولار.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه انتصار كبير للمدعين، ضمن آلاف القضايا المرفوعة من مراهقين ومؤسسات تعليمية وجهات رسمية ضد شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تيك توك، على خلفية اتهامات بإلحاق أضرار نفسية بالمستخدمين.

يُذكر أن المحاكمة أُقيمت أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا بمقاطعة لوس أنجلوس، واستمرت مداولات هيئة المحلفين لأكثر من أسبوع قبل إصدار الحكم.

