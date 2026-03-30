حكومة دبي: أصوات الانفجارات نتيجة اعتراضات ناجحة دون أضرار

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات التي سُمعت في مناطق مختلفة من إمارة دبي تعود إلى عمليات اعتراض ناجحة نفذتها منظومات الدفاع الجوي، دون الإشارة إلى وقوع أضرار.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، في ظل تداول أنباء متباينة حول طبيعة الأصوات التي سمعت في الإمارة.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 16 صاروخا باليستيا و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران، ضمن سلسلة الهجمات المستمرة التي تستهدف أراضي الدولة، مؤكدة نجاح عمليات الاعتراض.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء هذه الهجمات، تم اعتراض 414 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1914 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم، إضافة إلى مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة، و8 مدنيين من جنسيات مختلفة، فضلا عن إصابة 178 شخصا بإصابات متفاوتة.

