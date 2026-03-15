Icon

حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon رصد الضبّ الشاحب في الشمالية يعكس تنوّع الحياة الفطرية Icon الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon توتنهام يخطف التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي Icon متحدث وزارة الدفاع: القوات الجوية السعودية أول قوة في العالم تدمر صواريخ من نوع كروز Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع وزير خارجية قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ صباحاً
حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تشهد محال الحلويات في مختلف مدن ومحافظات المملكة حركة متزايدة وإقبالًا لافتًا من المتسوقين، في صورة تعكس بهجة المجتمع السعودي بهذه المناسبة السعيدة وحرص الأسر على الاستعداد لها مبكرًا، ولا سيما توفير حلويات العيد التي تُعد من أبرز مظاهر الاحتفاء لدى الأطفال.

وتحرص العديد من الأسر على اصطحاب أطفالها إلى الأسواق ومحال الحلويات لاختيار أصنافهم المفضلة، في أجواء يغلب عليها الفرح والحماس، حيث تتنوع الخيارات بين الشوكولاتة الفاخرة والحلويات التقليدية والمغلفة بطرق مبتكرة، إضافة إلى العلب الخاصة المخصصة لتوزيعها على الضيوف وأطفال الحي خلال أيام العيد.

ذروة الموسم السنوي

ويؤكد عدد من أصحاب محال الحلويات أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان تمثل ذروة الموسم السنوي، إذ تتضاعف خلالها حركة البيع والشراء، ما يدفعهم إلى زيادة الإنتاج وتوفير تشكيلة واسعة من الحلويات لتلبية مختلف الأذواق، إلى جانب تقديم عروض وتصاميم خاصة بعلب العيد التي تحظى بطلب كبير من الأسر.

وتشكل حلويات العيد جزءًا أصيلًا من الموروث الاجتماعي المرتبط بعيد الفطر في المجتمع السعودي، إذ ترتبط بذكريات الطفولة وعادات استقبال الضيوف وتبادل التهاني بين الأقارب والجيران، وتُسهم في إضفاء أجواء من البهجة والمرح، خاصة لدى الأطفال الذين يترقبون العيد وما يحمله من مفاجآت وحلويات وهدايا.

وتعكس هذه الاستعدادات جانبًا من حيوية الأسواق في المملكة، وتفاعل المجتمع مع المناسبات الدينية، في ظل أجواء من الفرح والتآلف الاجتماعي التي تميز أيام عيد الفطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد