حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ

أعلنت حملة الراجحي عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447هـ، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة للحملة.
وقالت حملة الراجحي عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن الأولوية في القبول تكون لمن تنطبق عليهم الشروط من متقدمي الموسم الماضي.
سالم القحطاني
السلام عليكم
كل سنه اسجل ولاكن للاسف لو عندي واسطه رحت من اول سنه
ظبيه فالح جالس
ارغب في الحج وانا كبيره فالعمر ولا قد حجيت من قبل
حسين محمد حسن محمد احمد
اتمنى امشي الحج انا سوداني🤲 🤲 🤲 🥺
حسين محمد حسن محمد احمد
الله العظيم اجركم اتمنى امشي الحج يا رب يا رب تعيدين🤲 🤲 🤲 🥺