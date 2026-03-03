حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ

أعلنت حملة الراجحي عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447هـ، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة للحملة.

وقالت حملة الراجحي عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن الأولوية في القبول تكون لمن تنطبق عليهم الشروط من متقدمي الموسم الماضي.