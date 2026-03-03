Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
حملة الراجحي تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447 هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت حملة الراجحي عن بدء استقبال طلبات الحج لموسم 1447هـ، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة للحملة.

وقالت حملة الراجحي عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إن الأولوية في القبول تكون لمن تنطبق عليهم الشروط من متقدمي الموسم الماضي.

قد يهمّك أيضاً
حملة الراجحي تعلن بدء استقبال طلبات الحج لعام 1446

حملة الراجحي تعلن بدء استقبال طلبات الحج لعام 1446

حملة الراجحي: انتهاء استقبال طلبات الحج والتواصل مع المرشحين خلال أيام

حملة الراجحي: انتهاء استقبال طلبات الحج والتواصل مع المرشحين خلال أيام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • سالم القحطاني

    السلام عليكم
    كل سنه اسجل ولاكن للاسف لو عندي واسطه رحت من اول سنه

  • ظبيه فالح جالس

    ارغب في الحج وانا كبيره فالعمر ولا قد حجيت من قبل

  • حسين محمد حسن محمد احمد

    اتمنى امشي الحج انا سوداني🤲 🤲 🤲 🥺

  • حسين محمد حسن محمد احمد

    الله العظيم اجركم اتمنى امشي الحج يا رب يا رب تعيدين🤲 🤲 🤲 🥺

إقرأ المزيد