حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
في ولاية مكلنبورج – فوربومرن الألمانية، تمكّن الحوت الأحدب الذي ظل جانحًا لعدة أيام في بحر البلطيق من تحرير نفسه بعد أن كان قد جنح مجددًا على إحدى الهضاب الرملية.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة بولاية مكلنبورج – فوربومرن، كلاوس تانتسن: “إن الحوت ظل تحت مراقبة شرطة حماية المياه التي سعت إلى تتبعه”، محذرًا من أن ضحالة المياه في المنطقة قد تؤدي إلى جنوحه من جديد.
واستمرت محاولات إنقاذ الحوت، الذي يتراوح طوله بين 12 و15 مترًا، لعدة أيام بلا جدوى، إلى أن نجح المنقذون يوم الخميس الماضي، في شق قناة في الرمال باستخدام حفارة عائمة، مما أتاح للحوت فرصة السباحة مجددًا في الليلة التالية.