حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا

في ولاية مكلنبورج – فوربومرن الألمانية، تمكّن الحوت الأحدب الذي ظل جانحًا لعدة أيام في بحر البلطيق من تحرير نفسه بعد أن كان قد جنح مجددًا على إحدى الهضاب الرملية.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة بولاية مكلنبورج – فوربومرن، كلاوس تانتسن: “إن الحوت ظل تحت مراقبة شرطة حماية المياه التي سعت إلى تتبعه”، محذرًا من أن ضحالة المياه في المنطقة قد تؤدي إلى جنوحه من جديد.

واستمرت محاولات إنقاذ الحوت، الذي يتراوح طوله بين 12 و15 مترًا، لعدة أيام بلا جدوى، إلى أن نجح المنقذون يوم الخميس الماضي، في شق قناة في الرمال باستخدام حفارة عائمة، مما أتاح للحوت فرصة السباحة مجددًا في الليلة التالية.