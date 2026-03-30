خالد بن  سلمان يستعرض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية مع وزير الدفاع البريطاني

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، معالي وزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة.


حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي رئيس مشروع سلام اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري.
فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ومعالي رئيس أركان القوات الجوية الفريق الأول هارفي سميث وعددٌ من المسؤولين.

