خالد بن سلمان في اتصال بوزير الدفاع الإماراتي: تضامن كامل لمواجهة العدوان الإيراني

أجرى وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي.
وأدان الجانبان العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول الشقيقة، وأكدا التضامن الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه.