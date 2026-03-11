خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم “هيئة الطرق” تؤكد جاهزية شبكة الطرق لخدمة مواطني دول التعاون الخليجي دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026 مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بمعالي وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.
وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني على المملكة وهجماته العدائية التي استهدفت الجمهورية التركية، وبحث انعكاس التصعيد الجاري في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على التضامن في ما يُتخذ من إجراءات لحفظ أمنهما واستقرارهما.