شوارع وميادين جازان ترفرف براية التوحيد احتفاءً بيوم العَلَم Icon "هيئة الطرق" تؤكد جاهزية شبكة الطرق لخدمة مواطني دول التعاون الخليجي Icon دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول Icon سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026 Icon مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم Icon السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن Icon الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم Icon فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة Icon البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد

السعودية
في اتصال هاتفي

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٥ صباحاً
خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بمعالي وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني على المملكة وهجماته العدائية التي استهدفت الجمهورية التركية، وبحث انعكاس التصعيد الجاري في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على التضامن في ما يُتخذ من إجراءات لحفظ أمنهما واستقرارهما.

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه

