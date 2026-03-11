خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، بمعالي وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني على المملكة وهجماته العدائية التي استهدفت الجمهورية التركية، وبحث انعكاس التصعيد الجاري في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على التضامن في ما يُتخذ من إجراءات لحفظ أمنهما واستقرارهما.