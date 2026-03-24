Icon

بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية Icon ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب Icon الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 Icon العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني Icon مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران Icon مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز Icon الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر Icon متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر Icon عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي Icon محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي

خالد بن سلمان يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٦ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، وإدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن سلمان ورئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني يبحثان الاعتداءات الإيرانية

خالد بن سلمان ورئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني يبحثان الاعتداءات الإيرانية

وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من...

فيما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة باتريك ميزوناف، ومعالي رئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزيرة الفريق جاك فايار، والملحق العسكري في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة العميد البحري غيوم دجري دو لو، وعدد من المسؤولين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد