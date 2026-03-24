خالد بن سلمان يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، وإدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة باتريك ميزوناف، ومعالي رئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزيرة الفريق جاك فايار، والملحق العسكري في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة العميد البحري غيوم دجري دو لو، وعدد من المسؤولين.