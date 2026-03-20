خالد بن سلمان ينقل للقوات المسلحة إشادة القيادة بدورهم البطولي في التصدي للعدوان الإيراني

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مقر الوزارة صباح اليوم بالرياض، صلاة عيد الفطر، مع منسوبي الوزارة من قادة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة.

وعقب الصلاة، التقى سمو وزير الدفاع -عبر الاتصال المرئي- أصحاب السمو والمعالي قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها، وهنأهم بعيد الفطر.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر، وإشادتهما بالدور البطولي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي للعدوان الإيراني غير المبرر.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة باليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- وأن يحفظ وطننا ويوفقنا جميعًا للدفاع عنه.

