خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
المواطن - واس

تجاوز سعر برميل خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، مستوى 100 دولار في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد أيام فقط من ارتفاعه إلى ما يقارب 120 دولارًا.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 9%.

وارتفع الخام الأمريكي القياسي إلى نحو 95 دولارًا للبرميل.

