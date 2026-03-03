خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بسبب أحداث الشرق الأوسط

واصلت أسهم أوروبا انخفاضها اليوم الثلاثاء مع تفاقم موجة البيع العالمية للأسهم، إذ تسيطر على معنويات المستثمرين احتمالات امتداد الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة، فيما يثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط مخاوف من زيادة تكاليف المعيشة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 % إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

وتصدر مؤشرا شركات المرافق والبنوك الخسائر، إذ انخفض كل منهما 2.6 %، في حين ارتفع مؤشر الطاقة قليلا، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.