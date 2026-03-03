Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بسبب أحداث الشرق الأوسط

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
خسائر الأسواق الأوروبية تتفاقم بسبب أحداث الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسهم أوروبا انخفاضها اليوم الثلاثاء مع تفاقم موجة البيع العالمية للأسهم، إذ تسيطر على معنويات المستثمرين احتمالات امتداد الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة، فيما يثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط مخاوف من زيادة تكاليف المعيشة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 % إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

قد يهمّك أيضاً
خام برنت يلحق بالأمريكي في الانخفاض ويسجل 18.36 دولار للبرميل

خام برنت يلحق بالأمريكي في الانخفاض ويسجل 18.36 دولار للبرميل

الأسواق الأوروبية تفتتح اليوم على خسائر كبيرة

الأسواق الأوروبية تفتتح اليوم على خسائر كبيرة

وتصدر مؤشرا شركات المرافق والبنوك الخسائر، إذ انخفض كل منهما 2.6 %، في حين ارتفع مؤشر الطاقة قليلا، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد