خسائر حادة لمؤشرات الإمارات في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية

سجلت مؤشرات الإمارات، اليوم الأربعاء، خسائر حادة في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية.
وفي مستهل التعاملات انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 4.6% إلى مستوى 6200 نقطة.
فيما سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام انخفاضاً بنسبة 3.5% إلى 10.083 ألف نقطة، بضغط تراجعات بنسبة 5% على أسهم “اتصالات” و”أدنوك للغاز” و”أبوظبي الأول”.
ووضعت هيئة السوق المالية في دبي حداً للتراجعات عند 5%.