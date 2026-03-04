Icon

انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 4.6%

خسائر حادة لمؤشرات الإمارات في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
خسائر حادة لمؤشرات الإمارات في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

سجلت مؤشرات الإمارات، اليوم الأربعاء، خسائر حادة في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية.

وفي مستهل التعاملات انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 4.6% إلى مستوى 6200 نقطة.

فيما سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام انخفاضاً بنسبة 3.5% إلى 10.083 ألف نقطة، بضغط تراجعات بنسبة 5% على أسهم “اتصالات” و”أدنوك للغاز” و”أبوظبي الأول”.

ووضعت هيئة السوق المالية في دبي حداً للتراجعات عند 5%.

