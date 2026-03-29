دارة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية بالمدينة المنورة

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية بعنوان “رؤى للتحقيق والتوثيق”، وذلك ضمن منتدى العمرة والزيارة، خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2026م، في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة السيرة النبوية، بهدف تعزيز التوثيق العلمي للمواقع التاريخية المرتبطة بالسيرة، وإبراز قيمتها المعرفية والحضارية.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

“الدارة” توثق رواية تاريخية عن عناية الملك عبدالعزيز بالإبل وتراثها

“الدارة” توثق رواية تاريخية عن عناية الملك عبدالعزيز بالإبل وتراثها

ويركز الملتقى على عدد من المرتكزات، من أبرزها توثيق معالم السيرة النبوية، وربط أحداثها بالمواقع الجغرافية، ودعم البحث العلمي المتخصص، إلى جانب عقد جلسات علمية تناقش آليات التحقق من الروايات التاريخية، والتمييز بين الموثوق منها وغير الموثوق.

كما يستعرض الملتقى جهود المملكة في إحياء المواقع التاريخية في السيرة النبوية، وتقديمها بأساليب معرفية وتقنيات حديثة تسهم في إثراء تجربة الزائر، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز البعد الثقافي والتاريخي للمملكة.
ودعت دارة الملك عبدالعزيز الراغبين في الحضور إلى التسجيل وتأكيد المشاركة عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

