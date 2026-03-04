دبلوماسي فرنسي: لن نسمح لإسرائيل بغزو لبنان برًا

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن باريس لن تشارك بأية عملية عسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح المصدر أن القوات الفرنسية “لن تكون جزءاً من أية عملية مشتركة مع الولايات المتحدة وإسرائيل”، وفقا لـ”العربية”.

الوضع في لبنان

أما بشأن الوضع في لبنان، فقال المصدر إن بلاده ستلعب “بكل أوراقها” لمنع إسرائيل من تنفيذ غزو بري، مؤكداً أنه ما زال بالإمكان تجنّب هذا السيناريو.

كما أضاف أن حزب الله منح إسرائيل ذريعة للقيام بعملية برية واسعة.

أتت التصريحات الفرنسية بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صور أولية من نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان.

وكتب “تتمركز القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في عدة نقاط داخل منطقة جنوب لبنان، وذلك في إطار مفهوم الدفاع الأمامي”.

وفي وقت سابق اليوم، توغل الجيش الإسرائيلي، في بلدة الخيام اللبنانية (على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل)، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد إعلانه أنه يعمل على إنشاء “منطقة عازلة” في جنوب لبنان.