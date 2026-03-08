دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان

وثق مقطع فيديو دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم 19 رمضان.

وامتلأت جنبات المسجد الحرام بالمصلين الذين توافدوا لأداء الصلوات واغتنام الأجواء الإيمانية في العشر الأواخر من رمضان، وسط تنظيم متكامل وخدمات متواصلة أسهمت في توفير بيئة روحانية آمنة وميسّرة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية لضمان راحة المصلين والمعتمرين، حيث تشمل الجهود إدارة الحشود داخل صحن المطاف والمسارات المؤدية إليه، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتوفير مياه زمزم، إلى جانب الإرشاد المكاني والتوجيه لضمان انسيابية الحركة داخل الحرم.

كما تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لمتابعة حركة الزوار وتقديم الخدمات الإنسانية والتنظيمية، بما يسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والسكينة.