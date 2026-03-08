دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
وثق مقطع فيديو دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم 19 رمضان.
وامتلأت جنبات المسجد الحرام بالمصلين الذين توافدوا لأداء الصلوات واغتنام الأجواء الإيمانية في العشر الأواخر من رمضان، وسط تنظيم متكامل وخدمات متواصلة أسهمت في توفير بيئة روحانية آمنة وميسّرة لقاصدي بيت الله الحرام.
وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية لضمان راحة المصلين والمعتمرين، حيث تشمل الجهود إدارة الحشود داخل صحن المطاف والمسارات المؤدية إليه، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتوفير مياه زمزم، إلى جانب الإرشاد المكاني والتوجيه لضمان انسيابية الحركة داخل الحرم.
كما تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لمتابعة حركة الزوار وتقديم الخدمات الإنسانية والتنظيمية، بما يسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والسكينة.
دعاء خاشع للشيخ د. #بندر_بليلة من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة 19 #رمضان 1447هـ pic.twitter.com/1TdnhKgDM1
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) March 8, 2026