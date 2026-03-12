أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري المجلس الدولي للتمور يمدد رئاسة المملكة لسنتين ويقرّ اعتماد إستراتيجية خمسية اعتراض وتدمير 4 مسيّرات بالمنطقة الشرقية وأخرى بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.