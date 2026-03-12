Icon

دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ مساءً
دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مخالفين لممارستهم التسول
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

