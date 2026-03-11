دوريات الأمن بالرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026 مبنى إمارة جازان يتوشّح بالأخضر احتفاءً بـ يوم العَلَم السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن إدانة العدوان الإيراني على الخليج والأردن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض (5) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.