Icon

اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية Icon بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا Icon الجاسر يدشّن مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي Icon “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ Icon ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الباحة مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

قد يهمّك أيضاً
مدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن

مدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن

ضبط مواطن مخالف بحوزته حطب محلي معروض للبيع بالقصيم

ضبط مواطن مخالف بحوزته حطب محلي معروض للبيع بالقصيم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد