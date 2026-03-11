اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا الجاسر يدشّن مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد والرئيس الإندونيسي يستعرضان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الباحة مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.