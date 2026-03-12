Icon

السعودية

دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الجوف مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

