دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول

اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالمنطقة الشرقية الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة هطول أمطار الخير على الباحة الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء المجالس الرمضانية.. تقليد أصيل يعزز التلاحم الاجتماعي في المجتمع السعودي هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الجوف مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.