دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة 

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية الباكستانية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.