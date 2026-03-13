Icon

السعودية
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة 

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٢ مساءً
دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة 
المواطن - واس

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية الباكستانية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

