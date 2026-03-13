دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام مسجد قرية الدويد.. شاهد تاريخي ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص السعودية تدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية الباكستانية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.