Icon

دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل Icon ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon هيئة النقل تتيح للمنشآت المرخصة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا Icon سلمان للإغاثة يوزع 2,800 كيس من الدقيق في الخرطوم Icon وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي Icon وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية Icon وزارة الدفاع تحذر من تصوير أو تداول تفاصيل التصدي للصواريخ والمسيّرات Icon ممنوع الدخول.. أبواب الأندية الرياضية موصدة أمام الأطفال من عمر 10 إلى 16 سنة Icon القيادة المركزية الأمريكية تنشر صور عملياتها في الشرق الأوسط Icon مقتل نائب رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري الإيراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عزز أبها صدارته لدوري الدرجة الأولى للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الجبيل بهدفين دون رد, في المباراة التي جرت بينهما اليوم، والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

وبنهاية جميع المؤجلات، عزز أبها من صدارته لجدول الترتيب برصيد (62) نقطة بفارق 6 نقاط عن الدرعية أقرب ملاحقيه الذي يحل في الوصافة برصيد (56) نقطة، ويأتي العلا ثالثًا برصيد (52) نقطة، والفيصلي رابعًا بـ (49) نقطة بفارق الأهداف عن الجبلين الذي يحل خامسًا، والعروبة في المركز السادس برصيد (47) نقطة, والرائد سابعًا بـ (41), يليه البكيرية في المركز الثامن برصيد (37) نقطة, وتاسعًا الزلفي بـ (35) نقطة, وفي المركز العاشر يحل الطائي برصيد (32) نقطة, ثم الوحدة في المركز (11) بذات الرصيد, يليه الأنوار وجدة تواليًا ولكل منهم (31) نقطة, والجندل في المركز (14) برصيد (26) نقطة, ثم العدالة في المركز الخامس عشر بـ (17) نقطة, والعربي برصيد (16) نقطة في المركز السادس عشر, يليه الباطن بـ (14), وأخيرًا الجبيل متذيل الترتيب برصيد (14) نقطة.

حراك اقتصادي واجتماعي متجدد في السوق الرمضاني بأبها

أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوز ثمين على العلا بهدفين دون مقابل

ومن المقرر أن تنطلق الجولة السابعة والعشرين يوم 2 أبريل المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، إذ يلتقي الجندل مع جدة، والفيصلي مع الجبيل، والزلفي مع الأنوار، والبكيرية مع أبها، والعربي مع الدرعية، والوحدة مع الرائد، والباطن مع العروبة، والعلا مع العدالة، علمًا بأن الجولة ستشهد ديربي حائل بين الجبلين والطائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد