دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل

عزز أبها صدارته لدوري الدرجة الأولى للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الجبيل بهدفين دون رد, في المباراة التي جرت بينهما اليوم، والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

وبنهاية جميع المؤجلات، عزز أبها من صدارته لجدول الترتيب برصيد (62) نقطة بفارق 6 نقاط عن الدرعية أقرب ملاحقيه الذي يحل في الوصافة برصيد (56) نقطة، ويأتي العلا ثالثًا برصيد (52) نقطة، والفيصلي رابعًا بـ (49) نقطة بفارق الأهداف عن الجبلين الذي يحل خامسًا، والعروبة في المركز السادس برصيد (47) نقطة, والرائد سابعًا بـ (41), يليه البكيرية في المركز الثامن برصيد (37) نقطة, وتاسعًا الزلفي بـ (35) نقطة, وفي المركز العاشر يحل الطائي برصيد (32) نقطة, ثم الوحدة في المركز (11) بذات الرصيد, يليه الأنوار وجدة تواليًا ولكل منهم (31) نقطة, والجندل في المركز (14) برصيد (26) نقطة, ثم العدالة في المركز الخامس عشر بـ (17) نقطة, والعربي برصيد (16) نقطة في المركز السادس عشر, يليه الباطن بـ (14), وأخيرًا الجبيل متذيل الترتيب برصيد (14) نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة السابعة والعشرين يوم 2 أبريل المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، إذ يلتقي الجندل مع جدة، والفيصلي مع الجبيل، والزلفي مع الأنوار، والبكيرية مع أبها، والعربي مع الدرعية، والوحدة مع الرائد، والباطن مع العروبة، والعلا مع العدالة، علمًا بأن الجولة ستشهد ديربي حائل بين الجبلين والطائي.