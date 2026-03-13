دوري روشن.. القادسية يتغلب على الأهلي بثلاثية 

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على ضيفه الأهلي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل هدفي الأهلي اللاعب إيفان توني عند الدقيقة (27)، وفالنتين أتانغانا عند الدقيقة (42)، فيما أحرز أهداف القادسية كلٌّ من مصعب الجوير في الدقيقة (63)، وتركي العمار في الدقيقة (90+2)، وإبراهيم محنشي في الدقيقة (90+8).

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى (60) نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد الأهلي عند (62) نقطة في المركز الثاني.